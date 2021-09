Beerschot-coach: "Passie en mentaliteit niet verwarren met fouten maken"

Het werd een dramatisch debuut voor Javier Torrente, de nieuwe trainer van Beerschot. Twee rode kaarten verpestten de wedstrijd van zijn ploeg. "We moeten opletten dat we passie en mentaliteit niet gaan verwarren met fouten maken."

"Het was een vreemde match, met na 5 minuten al die rode kaart. We kregen meteen die tegengoal en dan kwam er ook nog eens een tweede rode kaart. Dan maak je het jezelf ongelofelijk moeilijk tegen een ploeg als Eupen.”

Ondanks het dramatische verloop van de wedstrijd bleven de thuissupporters voluit achter hun ploeg staan. “Het publiek was echt ongelofelijk, ze hebben de ploeg gesteund tot de laatste minuut. Toen het publiek zich achter de ploeg zette, zag je dat de jongens er nog voor wilden gaan. Zelfs met 9.”

“We moeten dit in de toekomst vermijden, we kunnen onmogelijk wedstrijden met 9 of 10 spelen. We gaan hier uit raken door het hoofd koel te houden en door met ons hart te spelen. De ploeg zit nu een complexe situatie. We gaan moeten werken aan het fysieke, tactische en vooral het mentale.”