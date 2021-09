Ancelotti: "Ook al is Hazard 100%, dan nog speelt hij niet alle wedstrijden"

"Hazard traint goed en recupereert goed", stak Ancelotti voor de partij tegen Villarreal van wal. "Maar ook al is hij 100 %, dan nog kan ik niet garanderen dat hij alle wedstrijden zal spelen."



"Dat kan ik met niemand doen. Om hem te beschermen tegen eventuele blessures, geef ik hem rust. Het belangrijkste is dat Hazard zich goed voelt", aldus Ancelotti.



Real Madrid ontvangt vanavond om 21u Villarreal. De vraag is dus of Eden Hazard in de basis zal staan.