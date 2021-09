"Onbegrijpelijk": Vanhaezebrouck vloekt om match tijdens finale WK wielrennen

Een dilemma voor de Gent-supporters die ook een wielerhart hebben. Want om 16 uur begint AA Gent aan zijn duel tegen Cercle Brugge. "Het is toch onbegrijpelijk dat het samenvalt", sakkert Hein Vanhaezebrouck.

"De kalender van het WK was waarschijnlijk nog niet gemaakt toen in juni de voetbalcompetities werden gepland", merkt hij sarcastisch op. "Het WK in Leuven was in juni nog niet gepland."

"De finale van het WK in eigen land valt dus samen met een voetbalmatch. Hoe gek klinkt dat? Om 16 uur dan nog, in volle finale."

In de Ghelamco Arena wordt de WK-hoogmis wel uitgezonden op de schermen in het stadion, maar op het veld zal er alleen voetbal te zien zijn. "Ik had graag de finale op de scoreborden gestreamd voor de fans, maar ik heb schrik dat sommige van mijn spelers gaan meekijken", lacht de Gent-coach.

"Laten we hopen op een topnamiddag: een Gentse zege en een Belgische gouden medaille."