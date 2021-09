Wie is "Bini" Girmay, de zilveren Eritreeër die Evenepoel ongetwijfeld nog kent?

België? Nederland? Frankrijk? Duitsland?

Buiten de ijzersterke Italiaan Filippo Baroncini moest iedereen in Leuven de duimen leggen voor Biniam Girmay. Een supertalent uit het exotische Eritrea. Voor vandaag onbemind door het grote publiek.

Maar wedden dat Remco Evenepoel hem wél al kende?



Girmay was in 2018 één van de twee renners die het Belgische toptalent wist te kloppen bij de junioren. In de eerste rit van de Aubel-Thimister-Stavelot.

Wat later zou Girmay ook André Greipel vloeren in een sprint. De grote Bernard Hinault noemde hem nadien "de grote Afrikaanse hoop van het wielrennen".

Geen wonder dat Intermarché-Wanty-Gobert er in augustus snel bij was om Girmay begin augustus weg te plukken, toen zijn contract bij opleidingsploeg DELKO verbroken werd.

"Hij was ons opgevallen in enkele koersen", vertelt Hilaire Van der Schueren. "We zagen dat het een sterke jongen was. Toen er financiële problemen waren bij zijn team hebben we via onze algemeen manager snel toegeslagen."