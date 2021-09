Van Vleuten, Kopecky en co: bekijk deelnemerslijst van het WK bij de vrouwen

Sterk Nederlands blok

Van der Breggen neemt afscheid na het WK en is niet in vorm. "Op dit WK zal ik vooral een ondersteunende rol op mij nemen", zegt ze. Met Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Marianne Vos en Chantal Blaak zijn er nog genoeg vrouwen die de regenboogtrui binnen willen halen.

De voorbije jaren werd het WK telkens een Nederlands onderonsje en was het vooral de vraag wie van de twee tenoren als eerste zou aanzetten en wegblijven met een lange solo: Anna van der Breggen (2020, 2018) of Annemiek van Vleuten (2019).

Wie zijn de uitdagers?

Nederland zal vooral moeten opboksen tegen het Italiaanse blok met Elisa Longo Borghini, goed voor brons op de Spelen, en Marta Bastianelli die de Brabantse Pijl won in 2018. De Italiaanse dames hebben nog iets recht te zetten na het mislukte EK in Trentino.

Belgen rekenen op Kopecky

En wat kunnen de Belgen? Normaal zou Jolien D'hoore altijd bij de favorieten staan, maar onze landgenote gaf de voorbije weken geen geweldige indruk in haar laatste jaar als profrenster.

Lotte Kopecky lijkt een grotere kanshebber. Zij greep naast het podium op de Spelen, viel daarna op de piste en moest een tijdje herstellen van haar blessures, maar lijkt nu opnieuw de goede vorm te pakken te hebben.

"Ik heb het goede gevoel te pakken", zegt ze. "Dat merkte ik toch in de gemengde tijdrit. Al is dat geen garantie op succes. Zaterdag moet alles in de plooi vallen, je kan wel goede benen hebben, als het wedstrijdverloop niet gunstig is, heb ik daar weinig aan."