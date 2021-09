Titelverdediger Julian Alaphilippe: "Ik zal zondag op de afspraak zijn"

"Er ligt geen klim van enkele kilometers met verschrikkelijke percentages op ons te wachten, maar ik denk dat het heel zwaar wordt, het is een moeilijk parcours. Het wordt een race die veel energie zal vergen qua positionering én om de hele dag gefocust te blijven. Dat kan het verschil maken in de finale."

In Leuven en omstreken vindt de uittredende wereldkampioen een parcours dat minder selectief is dan vorig jaar in Italië, "maar ik verwacht een moeilijke race", vertelt hij.

"We hebben de motivatie om te herbeleven wat we vorig jaar in Imola verwezenlijkten", zei Alaphilippe vrijdag tegen de pers. "Maar er vallen weinig parallellen te trekken met vorig jaar, het is een andere wedstrijd."

"We zullen geen genoegen nemen met een afwachtende race"

Wie beschouwt Alaphilippe zondag als zijn grootste concurrent? "Iedereen weet dat Van Aert in topvorm is, maar er zijn genoeg andere renners die kunnen winnen. We zijn niet gefocust op Van Aert of op België."



"We zullen het zondag anders aanpakken, in plaats van ons blind te staren op de topfavoriet. Ook andere landen zullen hetzelfde idee hebben als wij. We zullen niet tevreden zijn met gewoon een afwachtende race", voegde Alaphilippe eraan toe.



Alaphilippe kan ook rekenen op een ijzersterke Franse ploeg. "Ik ga niet ontkennen dat dit een van de belangrijkste doelstellingen van mijn seizoenseinde is, maar we hebben een team dat gemotiveerd is om het best mogelijke resultaat te behalen. Het gaat niet alleen om mij, dat is zeker."