Onze sterren voor de WK-wegrit bij de vrouwen: topfavorietes Kopecky en Brand

***

Op de Olympische Spelen strandde ze nog op de ondankbare 4e plaats, maar volgens onze kenners is Lotte Kopecky helemaal klaar om voor eigen volk de oppergaai weg te kapen. Kopecky bevestigde dit jaar haar statuut van wereldtopper en kan in Leuven de eerste Belgische wereldkampioene worden sinds Nicole Van den Broeck in 1973.

**

Ook Chantal van den Broek-Blaak lijkt gebrand op een topprestatie. De wereldkampioene van 2017 is bezig aan haar laatste maanden als profrenster, maar net als Brand vindt ze in Leuven wel een parcours dat haar op het lijf geschreven is.

*

Drie van de dames die van onze kenners één ster krijgen hopen zaterdag wellicht op een sprint op de Ruelensvest. Lisa Brennauer, Coryn Rivera en de jonge Emma Norsgaard zijn alledrie in staat om een zware koers af te maken in de sprint.



Ook Lizzie Deignan kreeg een ster van onze jury. De wereldkampioene van 2015 heeft er niet haar allerbeste seizoen opzitten, maar ze is een vrouw van vele oorlogen én weet bovendien hoe je een WK moet winnen.

Ten slotte kon ook Annemiek van Vleuten niet ontbreken in dit lijstje. De Nederlandse alleskunster is op haar 38e nog lang niet versleten. Dat bewees ze dit jaar onder andere met een olympische titel in de tijdrit, een zilveren medaille in de wegrit en winst in de Ronde van Vlaanderen. Het parcours in Leuven is wellicht wat licht voor haar, maar met Van Vleuten weet je nooit.