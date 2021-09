Messi hervat training bij PSG, raakt hij op tijd fit voor kraker tegen City?

Erg tevreden was Messi niet met zijn wissel, maar even later bleek die toch nodig te zijn. De Argentijn sukkelde met zijn knie, die is enkele dagen later aan de beterhand.

De thuiswedstrijd tegen Montpellier van morgen komt te vroeg voor de kleine dribbelkont. PSG hoopt zijn aanvaller klaar te stomen voor de kraker in de Champions League van volgende week. Dinsdag krijgt het Manchester City over de vloer. Of Messi op tijd fit raakt, blijft voorlopig een vraagteken.

PSG wint best tegen de ploeg van Pep Guardiola. Op de openingsspeeldag hield Club Brugge het sterrenensemble in evenwicht. City vloerde op zijn beurt RB Leipzig met 3-6 en staat aan de leiding in groep A.