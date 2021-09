Max Verstappen mag zich opmaken voor inhaalrace in Sotsji na motorwissel

"Wat is één gridstraf zonder een tweede?", denken de ingenieurs van Red Bull waarschijnlijk. Eerder deze week raakte bekend dat Max Verstappen 3 plaatsen achteruit moet na zijn botsing met Hamilton in Monza.

Daar doet zijn team nog wat plaatsen bij door een nieuwe motor te steken in de wagen van de Nederlander. Verstappen start zondag op plek 20 en mag zich opmaken voor een inhaalrace.

In principe is de gridstraf geen drama voor Red Bull. Vorige week vertrok Valtteri Bottas in zijn Mercedes op de 20e stek en alsnog stond de Fin op het podium.

Verstappen heeft nog een - kleine - marge van 5 punten op Lewis Hamilton in de WK-stand. Of hij die kan verdedigen, kan u zondagmiddag live volgen met tekst in de app of op sporza.be.