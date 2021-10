Loopbanen en zensportplatformen, nieuwe manier om te sporten tijdens de werkuren

Zo kunnen ze een sport- en beweegscan aanvragen om de sportieve wensen van hun personeel in kaart te brengen. Daarnaast is er een gratis starterskit en kunnen bedrijven meteen aan de slag met tien slimme bouwstenen.

"Het voornaamste is dat je werknemers een extra impuls krijgen om te sporten en te bewegen. Er is immers geen betere plek om zitgedrag te doorbreken dan de werkplek."

Zet een tafeltennistafel in je refter. Voorzie enkele kleedkamers met douches voor wie naar het werk fietst. Of richt een lokaal tijdelijk in als fitnessruimte."

Zensportplatform en Loopbaan: ideaal voor tijdens de werkdag

Het allereerste Zensportplatform bevindt zich op het domein van Sport Vlaanderen Hofstade, maar er zitten er volgens Nys nog in de pijplijn: "Er is een duidelijk stappenplan ontwikkeld om geïnteresseerde bedrijven en gemeenten te ondersteunen bij het aanleggen van hun Zensportplatform."

Ken Nys: "We hebben ook enkele nieuwe concepten ontwikkeld, zoals het Zensportplatform en de Loopbaan. Het Zensportplatform laat je in een natuurlijke en rustige omgeving kennismaken met sporten als yoga, tai chi en pilates. Het zet niet enkel aan tot beweging, maar brengt je ook tot rust. Ideaal dus om even tot jezelf komen tijdens een drukke werkdag."

Een andere mogelijkheid is gebruik maken van beschikbare infrastructuur in de buurt van het bedrijf, zoals sporthallen, fitnesscentra en reeds bestaande bewegwijzerde sport- en beweegroutes.

Een andere nieuwigheid is de Loopbaan. "Het is een bewegwijzerde loop- en wandelroute in de omgeving van een bedrijf of een bedrijventerrein. We proberen steeds een link met nabijgelegen natuur te voorzien."



Een Loopbaan biedt volgens Ken Nys vele kansen: "Werknemers kunnen er joggen of wandelen tijdens de middagpauze, voor of na het werk. Maar ze zijn natuurlijk ook geschikt voor een actieve vergadering. Zo kan je zelfs tijdens de werkuren even genieten van de frisse buitenlucht én wat beweging."



"Dit jaar zijn de eerste vier Loopbanen ontwikkeld in nauwe samenwerking met lokale bedrijven en besturen. We hopen de komende jaren nog vele nieuwe Loopbanen te installeren."