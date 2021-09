Koeman laat stoom af na rode kaart: "In Spanje sturen ze je voor niets weg"

In de slotseconden volgde een ultieme poging van Cadiz, die gestuit werd door Busquets. De kapitein trapte een tweede bal - die op het veld lag - richting de speler in balbezit. Gevolg: een geel karton en een ziedende Koeman aan de zijlijn.

Tegen Levante zal de Nederlander dus niet op de bank zitten. Volgens de Spaanse pers mag Koeman nu al zijn koffers pakken bij Barcelona, al blijft hij zelf positief. "De ploeg heeft over het algemeen goed gespeeld. We hadden veel balbezit, maar het was lastig om kansen te creëren."

"De beste kansen waren voor ons, zelfs met een man minder. Ik kan niet klagen over de instelling van de spelers. Je moet creativiteit hebben om zo'n tegenstander te verslaan, maar het ging vaak mis bij de laatste pass", relativeert de Nederlander.

Ook nu wil Koeman de criticasters de mond snoeren: "Je moet ook realistisch zijn. Kijk naar de selectie die we hebben en de spelers die er niet bij waren. We misten zeven basisspelers."

Al voelt hij wel dat zijn zitje niet langer veilig is. "Ik ga verder niet over mijn persoonlijke situatie praten. De voorzitter is alleen even in het hotel langs geweest om gedag te zeggen. Als hij wil praten, hebben we daar waarschijnlijk de komende dagen wel tijd voor."