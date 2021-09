Kenenisa Bekele wil in Berlijn wereldrecord marathon aanvallen "Vol vertrouwen"

De marathon van Berlijn staat bekend als een van de snelste marathons. Sinds 2003 sneuvelde het wereldrecord er al 7 keer op het overwegend vlakke parcours.



Het is dus geen toeval dat Kenenisa Bekele zijn aanval op het wereldrecord plant in de Duitse hoofdstad. Twee jaar geleden strandde hij er op nauwelijks twee seconden van het record.



"Toen had ik wat angst om op wereldrecordtempo te lopen, maar nu zit ik vol vertrouwen. Ik zal mijn best doen om het record te verbeteren", klinkt het strijdvaardig.



Bekele loopt over enkele weken al opnieuw een marathon, in New York op 7 november. "Die kans wil ik grijpen, na twee jaar zonder marathons. Het zal wel oké zijn om twee keer in zes weken te lopen."



Over zijn leeftijd - Bekele is 39 - maakt hij zich geen zorgen. "Veel mensen hebben daar vragen bij, maar ik niet. Ik kan nog een goeie marathon lopen, mijn leeftijd speelt geen rol. Ik voel de jaren nog niet", zegt hij.



"Ik heb veel energie. Ik heb nog enkele jaren om het beste van mezelf te geven en mijn doelen te bereiken."

Dat doel is dus het wereldrecord, dat sinds 2018 in handen is van Eliud Kipchoge. De Keniaan liep toen 2u01'39" in de marathon van... Berlijn.