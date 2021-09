Ironman van Hawaï verhuist voor één keertje naar Utah

Dat er dit jaar geen Ironman in Hawaï zou zijn, lag al een tijdje vast. Door de coronasituatie werd de editie van 2021 aanvankelijk verplaatst naar februari 2022, maar ook dit datum bleek niet te lukken.



De nieuwe afspraak is op 7 mei 2022 en dat zal voor één keer niet in Hawaï zijn. St. George in de Amerikaanse staat Utah vormt volgend jaar in mei het decor voor het WK triatlon, de uitgestelde editie van 2021. Het is de eerste keer sinds het ontstaan van de Ironman van Hawaï in 1978 dat er niet op Hawaï zelf wordt gestreden



Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken: de officiële editie van 2022 van de Ironman vindt wél plaats in Hawaï, in oktober 2022. Voor het eerst gaat het om een tweedaags evenement. Op 6 oktober komen de vrouwen in actie, op 8 oktober de mannen.



De Duitser Jan Frodeno won in 2019 de laatste Ironman van Hawaï. Vorig jaar ging de race niet door vanwege de coronapandemie.