Dagboek van vriendin Stuyven: "Het parcours verkennen, hoe zalig was dat!"

De stress begint nu toch wat te stijgen. Ik merk bij mezelf dat er iets is veranderd en heb een slechte nacht achter de rug.

Gisteren verkende ik het parcours hier in Leuven. Dat was fenomenaal! De sfeer hier in de stad is gewoon wauw. Er waren scholen die kwamen kijken en Jasper's naam riepen, daar kreeg ik kippenvel van.

In een groep van 20 mannelijke studenten en Cameron Vandenbroucke was ik duidelijk de minste. Vooral omdat het parcours erg zwaar is. Ik heb enorm genoten, maar zag ook sterretjes op de Smeysberg.

Zondag wordt zwaar afzien, een slijtageslag. Dat moet ik Jasper niet vertellen. Hij kent het parcours als zijn broekzak. Toen ik mijn rondje reed dacht ik: "Fuck, hoe zalig was dat!" Ook voor hem moet dat gevoel onbeschrijfelijk zijn. Het publiek zal hem kracht geven en hij moet ervan genieten.