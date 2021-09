Bondscoach: "Als ik 0,01% twijfelde over Evenepoel, dan was hij hier niet"

Als één blok achter kopman Wout van Aert. Die boodschap stralen de Belgen uit op het WK in Leuven. "Er staat een team achter Wout, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar eventjes de regenboogtrui gaan grijpen", beseft ook bondscoach Sven Vanthourenhout.

In Leuven wordt luidop gedroomd van een Belgische wereldkampioen en met Wout van Aert beschikt ons land over één van de topfavorieten. Is het WK alleen maar een succes als België de regenboogtrui grijpt? "Volgens de buitenwereld kunnen we alleen maar verliezen. Iedereen denkt dat we hier vlotjes wereldkampioen worden", zegt Vanthourenhout. "Dat is toch niet zo vanzelfsprekend." "We hopen natuurlijk op het allerhoogste en de ploeg is er klaar voor, net zoals de kopman, maar ik houd rekening met een scenario dat we geen wereldkampioen worden. Dat zou jammer zijn, maar dat is mogelijk."

Evenepoel straalt nu op het WK en is heel ontspannen. Het is meer dan terecht dat andere landen bang zijn voor hem. Bondscoach Sven Vanthourenhout

De bondscoach heeft alvast een stevig team gesmeed en die eendracht stralen de Belgen ook uit. "Dat heeft Wout ook grotendeels zelf afgedwongen", zegt Vanthourenhout. "De feiten zijn wat ze zijn en dat ziet iedereen wel. Met Wout hebben we een belangrijke troef." Ook Remco Evenepoel, die op de Spelen nog de teamorders niet volgde, zit op dezelfde pagina. De bladzijde van Tokio is omgeslagen, bevestigde Van Aert ook. "Ik twijfel er geen halve procent over", aldus Vanthourenhout. "Mocht ik 0,01 procent twijfel hebben, dan was Remco hier niet." "We hebben meermaals samengezeten en het besproken. Ik wijs Remco zeker niet met de vinger. Hij heeft er veel uit geleerd. Hij straalt nu op het WK en is heel ontspannen. Het is meer dan terecht dat andere landen bang zijn voor Evenepoel."

"De andere landen moet van Wout af geraken"