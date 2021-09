Bakelants hekelt "folklore" landenteams: "De 200 beste renners moeten starten"

"Ik denk dat we hier een ander debat kunnen openen", pikt Jan Bakelants in. "Het WK is een beetje folklore geworden door de landenploegen. Het staat mooi, maar eigenlijk klopt het niet. Eén van de meest iconische wedstrijden van het jaar wordt niet gereden met het sterkste peloton."

Op World Tour-niveau scheert de ploeg hoge toppen, maar op het WK wordt Jumbo-Visma vertegenwoordigd door slechts 4 renners. "Het is wat het is", reageert manager Richard Plugge koeltjes.

"In de aanloop naar het WK misschien wel. Dat stukje nostalgie kunnen we toch niet zomaar van tafel vegen", vindt Karl Vannieuwkerke.

Zorgen landenteams voor minder sterk peloton?

Europese toplanden moeten streng zijn in hun selectie en heel wat toppers thuislaten. Een verkeerde redenering volgens de tafelgasten in Vive le Vélo.

"Op de Olympische Spelen reed een gedevalueerd peloton. Er stonden 50 World Tour-profs aan de start. Dat is toch ronduit bedroevend?", meent Bakelants. "Er zaten Italianen thuis die de koers konden winnen, maar er mochten slechts 5 renners mee."



"Ons wereldkampioenschap is daarom ook de Tour de France", pikt Plugge in. "Daar staat iedereen op zijn best aan de start en zo krijg je betere koersen."



Richard Plugge is fan van Bakelants zijn idee. "In het begin van de uitzending hadden we het over die ploegbelangen. Ik ben benieuwd of alle Belgen Asgreen achterna rijden. De belangen zijn binnen een team veel groter. Elke manager wil de wereldkampioenentrui in het team, ook Patrick Lefevere."