Verstappen lacht kritiek Hamilton weg: "Te veel druk? Ik kan amper slapen"

Hun botsing op het circuit van Monza heeft de titelstrijd tussen Max Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) nog wat meer op scherp gesteld. Voor de GP van Rusland slingerden de twee titelrivalen met verwijten naar elkaar. "Het is duidelijk dat hij me echt niet kent."

In Monza liep het nog maar eens mis in de verbeten tweestrijd tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander probeerde een inhaalmanoeuvre te forceren en schakelde zo beide bolides uit. Hamilton had er een eenvoudige verklaring voor: Verstappen heeft last van stress en de hoge verwachtingen. "Ik ben zo zenuwachtig, ik kan er amper van slapen. Het is vreselijk om voor de titel te strijden, ik haat het", was het sarcastische antwoord van de Red Bull-rijder. "Iedereen die me een beetje kent, weet dat ik rustig ben. Om elke race mee te doen voor de overwinning met een sterke wagen is een geweldig gevoel. Zijn uitspraken maken duidelijk dat hij me helemaal niet kent."

Verstappen kreeg in Monza heel wat kritiek, omdat hij na de aanrijding niet even poolshoogte kwam nemen bij Hamilton. Maar dat pikt de Nederlander niet, zeker niet met de GP van Groot-Brittannië in het achterhoofd. Toen vierde Hamilton uitbundig met het thuispubliek, terwijl Verstappen naar het ziekenhuis werd gebracht na hun botsing. "Er zijn veel hypocrieten op de wereld, dat is nu wel duidelijk", snoefde Verstappen. "Ik liep weg in Monza, maar hij was duidelijk in orde. Hij probeerde zelfs nog weg te raken uit de grindbak." "Een dag later zat Hamilton al op een vlucht naar New York voor een gala. Dat doe je alleen als je in orde bent."

Hamilton: "Ik heb nooit gezegd dat ik zou doodgaan"