Thibau Nys voor WK: "Noem me een schaduwfavoriet, geen topfavoriet"

"Maar natuurlijk zijn er verschillende scenario's mogelijk op dit parcours. Niemand kan vooraf voorspellen hoe de koers zal verlopen. Mijn sprint is uiteraard een troef, maar het zal van de koersomstandigheden afhangen of ik die nog zal kunnen uitspelen."

Op het EK kenden zijn tegenstanders hem niet, omdat hij nog geen internationale wedstrijden op de weg had gereden, maar nu zullen ze niet zomaar met hem naar de finish rijden, want zijn snelle benen zijn voortaan gekend.

Op het EK pikte hij in de slotronde als laatste aan op de enige klim, waarna hij zich in de sprint de snelste toonde van een elitegroepje. Het WK-parcours moet hem nog beter liggen, weet vader Sven Nys. Thibau Nys is een Vlaams-Brabander en kent elke put, steen en helling van het parcours in en om Leuven en Overijse. Het thuisvoordeel is er zeker, maar opereren in de luwte zal deze keer niet lukken.

"Het is een voordeel dat ik het parcours uit mijn hoofd ken"

Thibau Nys blijft ondanks zijn Europese succes zelf bescheiden: "Ik voel me ook niet de grote favoriet, dit is een WK. Hier komen veel jongens aan de start die al veel koersen gereden hebben, ook vaak op WorldTour-niveau. Dus ik weet niet wat dat zal geven. Noem me eerder een schaduwfavoriet."



Het parcours in Trento telde 133,6 km en zo'n 2.000 hoogtemeters, vrijdag wacht van Antwerpen naar Leuven 160,9 km, maar slechts zo'n 1.050 hoogtemeters. In Trento ging hij 300 meter over de limiet om de koplopers bij te benen op de beslissende helling en kon hij daarna z'n sprint afwachten.

Dit parcours kent hij uit het hoofd. "Dat is zeker een voordeel. Op papier zou deze omloop me iets beter moeten liggen dan die in Italië. Maar zoals ik al zei: veel hangt af van de koersomstandigheden, hoe de koers zich ontplooit."

Nys won het EK als op 1 na jongste van het U23-pak. "Het kan goed zijn dat ik nog wat "body' mis, als de koers echt hard wordt gemaakt. De andere jongens hebben al veel meer koersen op internationaal niveau in de benen. Het kan even goed zijn dat ik pas in de derde groep over de finish bol."



Nys weet dat er veel favorieten zijn voor dit WK. "Nederland heeft een sterk blok en voor de rest moet je dat aan mijn ploegmaten vragen eigenlijk. Zij koersten vaak tegen hen, ik ken de tegenstand niet echt."

"Ik hoop gewoon dat we met de Belgische ploeg een mooie wedstrijd rijden. We zijn heel sterk en hopelijk kan iemand van ons met de regenboogtrui naar huis."