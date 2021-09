Ontgoochelde Wesley Hoedt: "Wat Gent hier kwam doen, had niks met voetbal te maken"

De frustratie zat diep bij Wesley Hoedt na het 1-1-gelijkspel tegen Gent. "Ik ben zwaar teleurgesteld en dat is een understatement." De Nederlandse verdediger stelde zichzelf vragen bij de aanpak van de bezoekers.

"Ik denk dat er maar 1 ploeg kwam om te voetballen en wat die andere ploeg hier kwam doen, geen idee. Je hebt na de rust gezien wat Gent hier kwam doen en dat had helemaal niets met voetbal te maken."

Toch stak Hoedt de hand ook in eigen boezem. "We moeten ook naar onszelf kijken. We domineren, maar hebben geen angel om de tegenstander pijn te doen. We hadden wel controle, maar je had niet het idee dat we ze pijn gingen doen."