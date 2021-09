Met z'n allen voor Wout van Aert: zo willen de Belgen het WK aanpakken

Topfavoriet Wout van Aert kan zondag op het WK in eigen land rekenen op de steun van 7 landgenoten. "Het plan is duidelijk: Wout is onze kopman", legt thuisrenner Jasper Stuyven uit.

De dienaars van Wout van Aert:

Tim Declercq: "Tot ik erbij neerval"

"Ik ben heel gelukkig dat ik op zo'n uniek WK aan de start sta", vertelt Tim Declercq (32). "Ik ken mijn taak: de juiste landen counteren in het begin van de wedstrijd. En dan heb ik het vooral over Frankrijk en Denemarken."

"Ik ga ervan uit dat ik de finish niet haal, maar dat is van ondergeschikt belang", lacht de werkmier van de ploeg. "Ik doe mijn job tot ik erbij neerval."

Lampaert: "Altijd eentje mee"

Volgens Yves Lampaert (30) zal de koers op zo'n 70 km van het eind openbreken, in de laatste Flandrienlus. "We moeten te allen tijde vermijden dat we in het defensief moeten rijden", zegt hij. "Als er jongens wegspringen, moet daar altijd één Belg bij zijn, liefst meer."

Victor Campenaerts: "Counteren"

"Mijn gevoel zegt dat we met onze ploeg niet meteen oorlog hoeven te maken", stelt Victor Campenaerts (29). "Kijk naar Alaphilippe en Van der Poel. Die zitten niet te wachten op een sprint op de ring van Leuven. Zij zullen de koers hard maken met hun team. Wij moeten meeschuiven en stress veroorzaken."



"Een aanval van Campenaerts zal je dus niet meteen zien. Een counter, als Sénéchal gaat bijvoorbeeld, kan dan weer wel."

Benoot: "Niet op steun rekenen"

Tiesj Benoot (27) noemt Italianen en de Denen de gevaarlijkste blokken. "Op dit WK hoeven we niet te veel te rekenen op steun van andere landen", maakt hij zich sterk. "Niemand zal met Wout naar de finish willen rijden. Dat beseffen we maar al te goed."

Jasper Stuyven: "100 procent achter Wout"

Welke rol speelt Jasper Stuyven (29) zondag voor eigen publiek? "We weten allemaal dat we voor een kopman koersen die winnen makkelijk doet lijken. En daar staan we 100 procent achter", is de Leuvenaar duidelijk. "Het plan is duidelijk: Wout is onze kopman."

Voor Stuyven heeft het parcours geen geheimen. "De deur zal achteraan openstaan", weet hij. "En vooraan lijkt het alsof er niet gekoerst is. Daarom zal het deze keer net wel goed zijn als je ons wat vroeger voorin ziet."

Evenepoel: "Aanvallen counteren in de finale"

"Als we er in Leuven nog allebei bij zijn, is het aan mij om Wout naar de streep te brengen. In de finale zal ik aanvallen counteren", belooft Remco Evenepoel (21).

"Hopelijk zijn we nog talrijk aanwezig. Dan wordt het zaak om te luisteren naar Wout. Naar wat en hoe hij het wilt."

Dylan Teuns: "Mijn explosiviteit uitspelen"

"Wij rekenen op Wout en hij rekent op ons", weet Dylan Teuns (29). "Wij willen hem zo lang mogelijk bijstaan." "Mijn explosiviteit bergop kan zondag van pas komen. Een afvallingskoers zou een mooi scenario zijn voor ons."