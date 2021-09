Kopecky is WK-speerpunt met D'hoore als luxehelper: "Heb goede gevoel te pakken"

Morgen is het D-day voor Kopecky. Ze mikt hoog op het uitdagende parcours met liefst 20 hellingen. "Ik voel me helemaal klaar voor dit WK", blikte de 25-jarige vooruit. "Die laatste extra procentjes zijn er nog bijgekomen. Ik kijk ernaar uit, maar ik weet dat het een moeilijke wedstrijd zal worden." Kopecky greep net naast het podium op de Spelen, viel daarna op de piste en moest een tijdje herstellen van haar blessures. Nu lijkt ze opnieuw de goede vorm te pakken te hebben. "Op het EK had ik even een zwak moment", bekende ze. "Ik had de hele wedstrijd een goed gevoel, maar toen het plots hard ging op die helling, ontploften mijn benen." "Ik was meteen daarna heel ontgoocheld, omdat ik niet hard genoeg had doorgebeten. Wellicht liep het daar nog niet zoals het moest, omdat ik nog niet genoeg competitie in de benen had en ook omdat ik wist dat ik nog die paar extra procentjes nodig had om hier goed te zijn." Haar zege in de Trophée des Grimpeuses Vresse-sur-Semois gaf haar dat extra tikkeltje vertrouwen. "Dat was inderdaad wel nodig na het EK. Dat ik in zo'n lastige wedstrijd, met toch veel hoogtemeters, nog kon sprinten naar de zege deed deugd." "Ik voelde woensdag ook in de gemengde tijdrit dat ik het goede gevoel te pakken heb. Ik ben klaar voor het WK."

"Mijn favoriete scenario? Sprinten met een klein groepje"

Dat is natuurlijk geen garantie op succes. "Zaterdag moet alles in de plooi vallen. Je kan wel goede benen hebben, maar als het wedstrijdverloop niet gunstig is, heb ik daar weinig aan."



"Nederland zal de koers dragen, zij hebben de wedstrijd in handen, zij beschikken over een rist favorieten. Ik verwacht eigenlijk een heel harde koers."

Maar Kopecky is niet bang, integendeel: "Wat mijn ideale scenario is? Wel, zoals ik dat graag heb in andere koersen: finishen met een kleine groep en dan sprinten voor de overwinning."



"Ik hoop dat we op dit parcours, en ik acht die kans groot, wel met een kleine groep sprinten."



Op de Olympische Spelen en het EK had Kopecky geen ploegmaten in steun in het slot, een kleine handicap ten opzichte van de grote landen. Nu komt Jolien D'hoore er wel bij en de Gentse schikt zich in een rol als meesterknecht.

"Het is wel fijn dat ik zo'n sterke madam ter beschikking krijg", looft Kopecky. "Ze heeft tonnen ervaring en zij kan hopelijk tot in de finale met me op pad. En ook van de andere meisjes verwacht ik veel. Hoe langer ik steun kan krijgen, hoe beter."



Stress of druk voelt ze momenteel nog niet. "Al kan dat wel nog komen, normaal ben ik wel iemand die wat last heeft van stress. Maar woensdag heb ik na de ploegentijdrit nog wat gefietst met Jolien en we hebben goed met elkaar gebabbeld. Zij moest al vaker in het verleden omgaan met die druk op kampioenschappen. Ik vroeg haar naar haar ervaringen en hoe ze daar mee omgaat, met de druk. Dat heeft me wel geholpen."