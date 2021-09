Het dagboek van de vriendin van Stuyven: "Shit is getting real"

Gisteravond heb ik Jasper weggebracht naar het hotel van de Belgen in Mechelen. Toen had ik toch het gevoel: shit is getting real.

Het was de laatste keer dat ik hem zag tot na de koers, maar we zijn het gewoon om vaak afscheid van elkaar te moeten nemen. Ik heb hem nog meegegeven dat hij er vooral van moet genieten. Dit zal hij nooit meer meemaken, een WK in zijn eigen streek.

Stress hebben we nog niet, maar sinds deze ochtend is het hier in Leuven allemaal wel beginnen te leven. Jasper beseft nu ook dat het vanaf nu voor echt is.

Ik ben zelf vanochtend ook al eens de sfeer gaan opsnuiven in de binnenstad van Leuven. Ik moet nu alles te voet doen, want met de auto geraak je er nog moeilijk door.

Onderweg heb ik heel veel kinderen zien supporteren. Die kindjes werden gek bij elke fietser die passeerde. Dat was schitterend.

Ik ben ook nog een 60-tal petten gaan afhalen voor de fans van Jasper. Die heb ik naar het restaurant gebracht waar we zondag zullen zitten. "Jappe, local hero" staat erop. Eerst wou ik het een verrassing houden, maar 3 dagen geleden heb ik het hem toch gezegd.

Want dat maakt dit WK wel heel fijn. Normaal gezien zit je ergens alleen in het buitenland tijdens het WK, maar nu kun je het met al die mensen rondom je beleven. De sfeer zal immens zijn, ik kan het mij amper voorstellen.

