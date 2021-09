Gestopte beachvolleyballers Koekelkoren en Van Walle: "We willen onze ervaringen delen"

Beachvolleyballers Dries Koekelkoren en Tom van Walle zetten deze zomer een punt achter hun carrière. Het duo was sinds 2015 het eerste en enige mannelijke profduo in ons land. Maar opvolgers staan er niet meteen klaar. "We hopen dat onze ervaring niet verloren gaat" luidt het bij de twee.

Liesbeth Mouha en Liesbet van Breedam plantten het zaadje, met hun deelname op de Olympische spelen in 2008. "Zij triggerden ons toen al met hun resultaten, zegt Koekelkoren. "Wij hebben daar een vervolg aan willen breien door ook op federatieniveau structureel stappen te zetten en iets op te bouwen voor de toekomst." "Wij speelden sinds 2009 samen, in 2015 zetten we echt de stap als professioneel duo" zegt Koekelkoren. "En dat was geen evidente stap. Want we kwamen allebei uit een zekere situatie." "Ik had bijvoorbeeld een profcontract op het hoogste niveau" vult Van Walle aan. "De overgang was dus groot. Er was veel onzekerheid en op financieel niveau gingen we er ook niet op vooruit." "Maar het hele plaatje klopte wel op dat moment", aldus Van Walle. "En zo hebben we de mensen van volley Vlaanderen kunnen overtuigen om in ons te investeren."

"Dat we de Spelen nooit konden halen blijft zuur, maar het is mijn en onze tekortkoming" Tom van Walle

Muren moeten slopen

"In het begint botsten we zeker af en toe tegen muren" vervolgt Koekelkoren. "Zo liep het organisatorisch niet altijd even vlot. Een beachvolleybaltoernooi loopt heel anders dan een indoor toernooi, je moet veel sneller kunnen schakelen." "En de coach van een beachvolleybalduo heeft heel specifieke taken" vervolgt hij. "Eens de wedstrijd start komt die niet meer tussen." "De komst van de Nederlandse coach Michiel Van der Kuip was voor ons in die zin een grote stap vooruit", vult Van Walle aan. "De fouten die wij maakten mogen zich niet meer herhalen. Het zijn allemaal zaken die ik wil doorgeven aan de mannen van de toekomst."

"We hebben vrede met het afscheid"

Van Walle en Koekelkoren verzamelden samen een rist Belgische titels, ze haalden de 12e plaats op de wereldranglijst, wonnen de CEV Masters in Baden en werden 4e op het EK. Maar een selectie voor de Spelen, dat lukte nooit. "Je kan daarvoor excuses gaan zoeken en wijzen naar een tekort aan budget", zegt Van Walle. "Maar je moet vooral naar jezelf kijken." "In 2018 ben ik geopereerd aan mijn schouder en daarna slaagden we er niet meer in om topresultaten neer te zetten." "Dat is onze en mijn tekortkoming geweest. Vooral voor Rio waren we er heel dicht bij, dat blijft zuur." "Ik moet eerlijk zijn, lichamelijk was het bij mij zeker nog niet op" zegt Koekelkoren. "Maar bij de opvolging is niemand klaar om naar Parijs toe te werken. Door een samenloop van omstandigheden loopt het topsportproject rond ons af. Maar we hebben vrede met het afscheid."

"Opvolging is niet voor morgen"

"Het zou zonde zijn om de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan verloren te laten gaan" zegt het duo. " We zijn daarvoor in gesprek met volley Vlaanderen en kregen al de bevestiging dat ze willen blijven investeren in onze sport." "Vorig jaar werd in Leuven de topsportschool beachvolleybal opgestart" aldus Van Walle. "Daar staan jongens en meisjes dagelijks met de voeten in het zand. Het is heel belangrijk dat dat behouden blijft, zodat er kan gebouwd worden aan nieuwe teams op wereldniveau." "Maar het is duidelijk dat dat niet voor morgen is, en dat is jammer" besluiten de twee.