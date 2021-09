Genoa, de ploeg van Vanheusden, is 7e club uit Serie A in Amerikaanse handen

777 Partners telt naar verluidt 150 miljoen euro neer voor Genoa. Eigenaar Enrico Preziosi, die al 18 jaar de plak zwaait, was al even op zoek naar een overnemer. Hij verkoopt 99,9% van zijn aandelen, maar blijft deel uitmaken van de directie van de club. Ook CEO Alessandro Zarbano blijft aan boord.

"Het was tijd om de fakkel door te geven", zegt Preziosi. "Ik heb altijd gezegd dat ik Genoa alleen zou overlaten aan een sterke en betrouwbare nieuwe eigenaar."

777 Partners belooft alvast om de rijke traditie van Genoa, gesticht in 1893, te respecteren en voort te zetten. De investeringsmaatschappij is ook aandeelhouder bij Sevilla.

Genoa is niet de eerste Serie A-ploeg die in Amerikaanse handen komt. Ook AC Milan, Roma, Fiorentina, Bologna, Spezia en Venezia hebben Amerikaanse eigenaars. Net als Parma, dat vorig jaar zakte naar de Serie B. Inter is dan weer in handen van het Chinese Suning.