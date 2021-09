Florian Vermeersch wil 2 WK-medailles: "Druk is van ketel na tijdritbrons"

De Belgische selectie heeft een aantal snelle jongens in de gelederen. Niet alleen Thibau Nys, ook Arnaud De Lie en Florian Vermeersch zijn snel aan de finishlijn. "Maar we hebben nog niet afgesproken wie van ons zal sprinten", lachte Florian Vermeersch op een persmoment van de Belgische beloften. "Ik weet ook niet wie van ons de snelste is. We hebben nog geen sprintjes tegen elkaar gereden (lacht). Stel dat het tot een sprint komt op het eind en we zijn er nog alle drie bij, dan moet je goed spreken met elkaar."

"Ik ben misschien wel de wegkapitein, ik heb al wat ervaring op het hoogste niveau"

Vermeersch droomde vooraf van 2 WK-medailles, 1 is al binnen. "Die neemt zeker wat druk weg", aldus Vermeersch. "Want ik wilde er echt wel graag één. Dat is nu gelukt, maar dat wil zeker niet zeggen dat ik geen ambitie meer heb voor op de weg."

"Alles wat er morgen nog bijkomt, is bonus. We willen het hier met de Belgische ploeg graag goed doen, die ambitie blijft overeind."



Vermeersch is 22 en is sinds juni 2020 prof bij Lotto-Soudal op WorldTour-niveau. "Ik ben misschien wel de wegkapitein in deze ploeg, dat mag je wel zeggen. Ik heb al wat ervaring op het hoogste niveau, maar ik wil met die uitspraak zeker geen afbreuk doen aan de andere jongens van de selectie."



"Zij koersen ook op een hoog niveau. We zijn een sterke ploeg die in alle mogelijke scenario's kan meedoen voor de zege en we zijn op al die mogelijke scenario's voorbereid."