(Schaduw)favoriet Mathieu van der Poel: "Ik voel me klaar voor het WK"

"Wout van Aert zou een mooie wereldkampioen zijn"

Het WK in Vlaanderen zal zondag losbarsten in Vlaams-Brabant. Mathieu van der Poel kijkt ernaar uit: "Ik houd van die regio. We koersen voor een groot stuk over het parcours van de Brabantse Pijl (een koers die Van der Poel 2 jaar geleden won, red)."

"Al liggen de heuvels van de Ronde van Vlaanderen me nog beter. Op kasseien klimmen is iets anders dan over asfalt klauteren", legt hij uit. "Hoe dan ook, gezien de afstand zullen ze sowieso pijn doen."

Voor de rol van topfavoriet hoeft Van der Poel niet ver te zoeken. "Wout van Aert is er klaar voor en hij zou een mooie wereldkampioen zijn ook. Ik verwacht ook veel van de Fransen, van Italië en van Denemarken. Stuk voor stuk goede teams."

Uiteraard wil Van der Poel ze het knap lastig maken. "Ik koers altijd voor het hoogste: de overwinning. Maar met een medaille of een top 10-plaats ga ik misschien ook tevreden zijn, afhankelijk van het koersverloop."