Wil je donderdag het WK-parcours gaan verkennen? Win 2 vouchers

Tijdens de Flanders 2021 Ride Leuven kan je op donderdag 23 september in Leuven kiezen tussen een tocht van 60 of 100 kilometer. Kort of lang? Het wordt sowieso een uitdagende rit met 554 of 854 hoogtemeters over de officiële WK-wegen.



Sporza heeft nog 2 keer 2 vouchers die voor middernacht moeten ingewisseld worden. Geef het juiste antwoord op de prijsvraag en misschien kan je morgen naar Leuven afzakken. Het wordt trouwens mooi weer: 21 graden, een zonnetje en een wolkje.

https://www.flanders2021.com/nl/ride-leuven