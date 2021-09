Wie is de beste Belgische esporter van 2021? Dit zijn de 5 genomineerden

Raphaël “Targamas” Crabbé (League of Legends)

Houmaid “Takamura” Rabie (Street Fighter V)

Kelly “Kllyve” Verhaegen (Counter Strike: Global Offensive)

Bjarne “Denza” Sleebus (Call of Duty)

“Heel simpel: Denza is op dit moment de beste Belgische Call of Duty-speler,” laat Bauwelinck weten. “Met zijn Britse teamgenoten kon hij al een aantal toernooien winnen in de COD Challengers-divisie – dat is de officiële amateurcompetitie voor Call of Duty en een opstapje naar een carrière als pro. De overwinning mocht hij dit keer niet op zijn naam schrijven, maar deze jonge atleet gaat nog een mooie toekomst tegemoet.”

Maëllo “Aztral” Ernst (Rocket League)

Hoe zit het precies met esport in Belgïe?

“Er zit dus zeker toptalent in ons land,” vertelt El-Kaddouri. “Maar, qua ondersteuning voor esport, staat België nog steeds in de schaduw van buurlanden als Duitsland of Nederland. De media-aandacht is daar gewoon veel groter.”



“Ik kan het daar enkel mee eens zijn,” sluit Bauwelinck aan. “Al merk ik wel vooruitgang op. Zo vielen de inspanningen van hogescholen als PXL in Hasselt me op, zij startten met een unieke opleiding die volledig rond esport draait. Verder merk ik in ons land enkele sterke toernooien op: de Belgian League (LoL) of de Elite Series (CS:GO), bijvoorbeeld, zijn fantastische toernooien die volledig in België georganiseerd worden. Daar mogen we echt trots op zijn.”



Benieuwd wie van deze esporters de award mee naar huis krijgt? Bekijk de spetterende liveshow van de Belgian Game Awards op vrijdag 1 oktober om 20:30 via vrt.nu.