Wat als het WK met merkenteams is? 15 ploegmaats voor Alaphilippe, Van Aert heeft er 3

Het is bekend dat op het WK wielrennen niet alle landen met evenveel renners mogen starten. Zo mag België als land uit de top 10 van de wereld 8 renners opstellen bij de mannen, terwijl de landen tussen plaats 11 en 20 (zoals Zwitserland of de VS) 6 renners mogen laten starten.

Het deelnemersveld van het WK is sowieso dus onevenwichtig, maar dat is het nog meer als je de verschillende renners verdeelt over de merkenteams waarvoor ze doorheen het jaar rijden.

Deceuninck-Quick Step brengt op die manier maar liefst 16 renners aan de start, eentje meer dan UAE. Ze zijn dus even talrijk als 2 toplanden samen.

Dat staat in schril contrast met Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert. Die heeft met Roglic, Eenkhoorn en Teunissen amper 3 renners waarmee hij een werkgever deelt. Maar liefst 14 merkenteams zijn beter vertegenwoordigd op het WK. Van Aert moet dus hopen dat de landsbelangen boven de teambelangen gaan.

Mathieu van der Poel zit bij Alpecin-Fenix in hetzelfde schuitje, met maar 3 ploegmaats. Toch kunnen we ook de toekomstige transfers meerekenen en dan heeft Van der Poel er met Stannard en Gogl misschien wel 2 extra.

Afwachten dus of het overwicht van sommige merkenteams straks ook invloed zal hebben op het koersverloop. Als er zondag iets onverklaarbaars gebeurt, denk dan misschien eens terug aan onderstaand overzicht.