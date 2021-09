Tony Martin zwaait af in de regenboogtrui: "Een perfecte dag"

Tony "Der Panzerwagen" Martin zette tussen Knokke-Heist en Brugge de kroon op het werk. Hij werd met het Duitse team wereldkampioen in de mixed relay, meteen ook zijn laatste wapenfeit als prof. "Een perfecte dag", zei hij na de tijdrit.

"Niet alleen voor het Duitse team, maar ook voor mij. Ik had nooit gedacht dat mijn laatste dag als prof zo "nice" zou zijn. Goud pakken is één iets, maar de manier waarop de fans afscheid namen van mij, was echt emotioneel. Ik ben heel blij dat ik zo kan afzwaaien."

Hoe hoog plaatst Martin deze zege? "Heel hoog. MIjn eerste wereldtitel is uiteraard mijn mooiste zege als wielrenner, maar deze schat ik ook heel hoog ik door de omstandigheden. Het is misschien wel de emotioneelste zege van allemaal."

Kruipt Martin ooit nog op een tijdritfiets? "Ik moet eerlijk zijn, ik heb al mijn tijdritfietsen van de ploeg mee. We moeten die toch weer afgeven. Thuis heb ik enkel een E-bike, naast al mijn fietsen die iets hebben betekend voor mij. Maar het zal wel eventjes duren voor ik weer op zo'n fiets kruip, denk ik."