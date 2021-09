Risicoberoep: Bosnische hooligans laten wagen scheidsrechter in vlammen opgaan

Volgens de politie was de wagen met de scheidsrechter en zijn twee assistenten op weg naar Sarajevo toen ze in een tunnel werden tegengehouden door een ander voertuig.

Vier mannen beschadigden de auto van de scheidsrechters en gooiden vervolgens een toorts naar binnen. De inzittenden konden nog net op tijd ontsnappen, maar de wagen overleefde de vlammenzee niet.

De scheidsrechter lag eerder die avond - figuurlijk - onder vuur nadat hij de wedstrijd bij een 2-0 achterstand vroegtijdig stillegde. Fans van Velez Mostar bestormden het veld en uitten zo hun onvrede over de beslissingen van de ref.

Het voorval resulteerde voornamelijk in materiële schade. Eén persoon moest met verwondingen worden opgenomen in het ziekenhuis, van de daders is nog geen spoor.