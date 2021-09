Naar 12 teams in 1A? "Clubs hebben voorstellen constructief onthaald"

"Het gaat nog maar om een voorstel"

Na de Algemene Vergadering van 7 juli 2020 kregen twee onderzoeksbureaus van de Pro League de opdracht de organisatie door te lichten. Twenty First Group boog zich over het competitieformat, Baker McKenzie over het bestuur van de Pro League.

Vandaag werden de twee rapporten voorgesteld tijdens de eerste Algemene Vergadering van dit seizoen.

Wat lag precies op tafel? In de sportkranten was vandaag sprake van een voorstel om met 12 clubs in 1A te spelen en play-offs voor de titel zonder halvering van de punten.

"Dat is inderdaad wat in het voorstel staat", bevestigt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League aan onze redactie.

"Het volledige voorstel is door de verschillende clubs constructief onthaald. Maar het gaat nog maar om een voorstel op basis van gesprekken tussen de onderzoeksbureaus en de clubs en op basis van verschillende onderzoeken."

"Alle clubs hebben dat aandachtig en constructief bekeken en besproken. Maar het gaat om een eerste voorstel. Nu gaan we naar de volgende fase, met extra onderzoeken. Het gaat om profsport, dus elke wijziging heeft impact op economische en commerciële factoren."

Een competitie met 12 is dus niet voor meteen? "Er is gevraagd om de voorstellen van vandaag te toetsen aan die factoren, dat zal de volgende fase zijn. Wat er ook van zal komen, hoe dan ook is er een overangstermijn."