José De Cauwer is trots op Otto-Jan: "Was een aanslag op zijn lichaam én gezin"

In het programma "De tijd van ons leven" zette Otto-Jan Ham een bewonderenswaardige prestatie neer. Hij werd niet laatste op het WK tijdrijden bij de elite mannen. Sterker nog: de 42-jarige reed een gemiddelde snelheid van ruim 41 km/uur. José De Cauwer beleefde het avontuur van dichtbij: "Om dat te doen, moet je héél veel karakter hebben."

"Het waren vooral Peter Hespel en zijn team die de omkadering verzorgden voor Elodie en Otto-Jan", zegt José De Cauwer, die niet te veel pluimen op zijn hoed wil steken. "Maar ook ik heb hen af en toe gecoacht en ben aangenaam verrast door het resultaat."

"Mijn rol was Elodie en Otto-Jan wegwijs maken in het tijdrijden. Daar ging ik redelijk fanatiek in mee. Zo mocht ik hun eerste ritje op de tijdritfiets van dichtbij meemaken op het circuit van Zolder." "Als je dan ziet welke weg ze sindsdien hebben afgelegd, zeker Otto-Jan die als 42-jarige nog nooit aan topsport deed, probeer het maar eens!" "Een uur lang ruim 41 km/uur rijden, dan moet je toch grote stukken tegen 45 km/uur of meer gaan rijden als je het bochtenwerk meerekent. Daar verloor hij veel tijd. Dus op zich vond ik zijn prestatie erg straf."

Otto-Jan beleefde samen met Elodie Ouédraogo een avontuur tegen de klok.

"Otto-Jan was 9 kg vermagerd en bibberde op zijn stoel"

Dat Otto-Jan zijn doel bereikte zorgt voor een prangende vraag bij het grote publiek. Kan elke "sterveling" aan tijdrijden beginnen? "Neen, om dat te doen, moet je héél veel karakter hebben", weet De Cauwer. "Hij was een pietje-precies die het schema tot in het kleinste detail volgde, terwijl Elodie met haar topsportverleden dat beter kon plaatsen. Het was allemaal nieuw voor hem en dat vergde heel wat energie." "Toen Otto-Jan voor het eerst bij mij kwam, was hij 9 kg vermagerd. Hij zat bijna te bibberen op zijn stoel. Mijn vrouw wou hem verwennen met lekkers van de bakker, maar daar durfde hij gewoon niet aankomen."

Het was een aanslag op zowel zijn relatie met zijn gezin als zijn lichaam. José De Cauwer

Gelukkig voor Otto-Jan stond ervaringsdeskundige José De Cauwer paraat met gouden tips: "Ik zei tegen hem dat het een vlakke tijdrit was en hij vooral aan kracht moest winnen. Een kilootje te veel is op een vlakke tijdrit niet echt hét probleem. Daarna stuurde hij zijn voorbereiding een beetje bij." Straf is de prestatie van de dj, radio- en tv-presentator zonder twijfel. Zeker omdat hij in die 6 maanden voorbereiding voltijds is blijven werken.



"Otto-Jan trainde bijvoorbeeld in zijn garage een uurtje wanneer hij een gaatje vond. Op een bepaald moment leefde hij zelfs op de limiet, denk ik. Het was een aanslag op zowel zijn relatie met zijn gezin als zijn lichaam."

Otto-Jan reed over de finishlijn na een uurtje afzien.