Dagboek vriendin Stuyven: "Ik voel mij een kieken zonder kop vandaag"

Het WK op de weg is zondag een thuiswedstrijd voor Jasper Stuyven, die geboren en getogen is in Leuven. Zijn partner Elke Bleyaert gunt ons elke dag een inkijkje in deze bijzondere week.

"Al 500 subscribers toen we thuis kwamen"

Ik ben echt een kieken zonder kop vandaag. Mijn telefoon is nog niet gestopt met bellen. Dat komt natuurlijk door de lancering van The Women Peloton, het platform waarmee we vrouwen willen helpen met alles wat bij het fietsen komt kijken. Het was fijn dat ik daar gisteren over kon praten in Vive Le Vélo. En het was fijn dat ik dat met Jasper kon doen. Het was echt een heel aangenaam gesprek. Maar de interesse nadien was immens. Toen we thuis kwamen, hadden we al meer dan 500 subscribers op de website en nu zitten we al aan 800. Dat is toch een teken dat veel vrouwen hier nood aan hebben.

Wat is The Women Peloton?

Eigenlijk is The Women Peloton in april begonnen met een podcast, maar toen al waren we bezig om er een heel platform rond te bouwen. Er is het magazine, waarin experts artikels schrijven over bijvoorbeeld body & mind, fietsmateriaal en recepten. Er zijn ook getuigenissen van vrouwen de fietsen en artikels over bijvoorbeeld fietsen tijdens de zwangerschap of menstruatie. Vanaf november beginnen we ook met een Academy, met webinars over pakweg core stability of time management. Die kun je allemaal online volgen, waardoor het makkelijk te combineren valt voor vrouwen die een druk leven hebben. Die kunnen de oefeningen dan in hun woonkamer doen. Heel belangrijk is ook dat we zoveel mogelijk wielerclubs voor vrouwen in kaart proberen te brengen. Nu hebben we er al een 40-tal, maar je kunt jouw club ook registreren. Vrouwen die op zoek zijn naar een club kunnen hier dan een kijkje nemen waar ze zich kunnen aansluiten.

"Jasper had zin in soep"