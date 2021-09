Belgisch estafetteteam na 7e plaats: "We konden niet veel sneller"

"We waren goed gestart en Campie was de sterkste", begon Yves Lampaert zijn analyse. "We konden ons tempo goed aanhouden."

"Ik werd gelost in de slotkilometer, maar onze tijd was echt wel degelijk. Dat er geen verlengstuk kwam van de vrouwen? Hun tijdrit was goed, een beetje volgens de verwachtingen."

"Er is overal werk. Ook wij kunnen nog beter. Met de Belgische wielerbond moeten we daar in investeren."

"Onze tijd was goed, zeker met de kanonnen aan de start", sprak Ben Hermans. "Alles liep gesmeerd, we gingen nooit over de limiet en deelden goed in."

"De 7e plaats? We wisten niet goed wat we moesten verwachten. 4e zou beter geweest zijn, maar het podium was sowieso niet bereikbaar. Dat verschil is te groot."