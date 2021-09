Premier huldigt olympische en paralympische sporters: "Tof dat dat samen gebeurt"

Voor België waren de Olympische Spelen de meest succesvolle sinds 1924 met 7 medailles, waaronder 3 keer goud. Ook op de Paralympische Spelen scoorde het Belgische team. Met 15 medailles (4x goud) waren het de beste Spelen sinds 1996.



Premier De Croo zette de medaillewinnaars en de gediplomeerden (top 8-plaats, red) in de bloemetjes in het Résidence Palace in Brussel. De premier nam de tijd om persoonlijk met hen te spreken over hun ervaringen. Die apprecieerden dat enorm en waren ook blij dat ze samen gehuldigd werden.



Rolstoelatleet Peter Genyn, goed voor goud en zilver: "We zijn hier samen met de paralympische en olympische atleten. Dat is een teken dat we op hetzelfde niveau aangezien worden. Dat is heel tof."



"Het is heel leuk om de paralympische atleten te ontmoeten", voegde olympisch hockeykampioen Tom Boon toe.