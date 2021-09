Oostenrijkse schansspringtopper Schlierenzauer stopt: "Elke landing is een nieuw begin"

Gregor Schlierenzauer was een wonderkind, want op zijn 16e won hij al zijn eerste Wereldbeker en ook twee manches van het prestigieuze Vierschansentoernooi.

Er zouden uiteindelijk nog 50 Wereldbekerzeges volgen (53 in totaal), nog altijd een record. Twee keer was Schlierenzauer eindwinnaar van de Algemene Wereldbeker en twee keer eindwinnaar van het Vierschansentoernooi.

Hij won ook 4 medailles op de Winterspelen, waarvan een gouden in 2010 met de Oostenrijkse nationale ploeg.

Maar de laatste jaren werd Schlierenzauer overvleugeld door zijn jongere collega's. De ene knieblessure volgde de andere op en nooit haalde hij nog zijn oude niveau.

"Elke landing is een nieuwe start", schrijft de 31-jarige Oostenrijker in zijn afscheidsbrief. "Het vuur dat altijd voor de sport heeft gebrand, zal nu voor andere zaken branden. Ik open dit nieuwe hoofdstuk met veel passie en nieuwsgierigheid. Ik heb er zin in!"