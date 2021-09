Nederlander Weijs wordt assistent van Kompany bij Anderlecht: "Unieke kans"

Willem Weijs verdiende zijn eerste strepen als jeugdcoach bij PSV Eindhoven, AFC Ajax en NAC Breda.



Bij NAC Breda werd Weijs vervolgens assistent-coach van de A-kern en leidde hij als interim-coach ook enkele wedstrijden van het eerste elftal. In juli 2020 koos Weijs voor een functie als hoofdtrainer van de beloften van Willem II.



Weijs verlaat nu de Tilburgse club om de rechterhand van Vincent Kompany te worden bij Anderlecht. "Weijs past, als jonge trainer die focust op aanvallend, dominant en verzorgd voetbal, goed in de staff van hoofdcoach Kompany", klinkt het bij Anderlecht.



"Willem zal het recente vertrek van assistent-coaches Craig Bellamy en Aaron Danks mee helpen opvangen. Anderlecht maakt intussen nog werk van extra versterking voor de sportieve staf."



"Ik ben blij en trots dat ik bij Willem II heb mogen werken", reageert Weijs zelf op de website van zijn ex-club. "Het assistentschap bij Anderlecht is voor mij een unieke kans in mijn ontwikkeling waarvoor ik graag wilde gaan."



"Daarom heb ik besloten op de interesse van Anderlecht in te gaan. Ik wil mijn collega’s en spelers met wie ik gewerkt heb erg bedanken voor de prettige samenwerking en goede tijd die we samen gehad hebben en wens de club het beste voor de toekomst."