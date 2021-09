Messi mist wedstrijd tegen Metz door knieblessure

Messi bleef daags na het duel tegen Lyon al binnen om zijn knie te laten verzorgen. Een kwartier voor affluiten had de superster een tik geïncasseerd - Pochettino besloot mede daarom dat het beter was om de Argentijn naar de kant te halen. Al was dat duidelijk tegen zijn zin.

De Argentijnse coach verdedigde op een persmoment vanmiddag nogmaals zijn beslissing. "We zagen tijdens de wedstrijd dat hij naar zijn knie greep. Daarom maakten we deze keuze. We waren tevreden met zijn optreden. Hij scoorde niet, maar hij speelde goed. Alleen staan de spelers en hun gezondheid bij mij op één."