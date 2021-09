Lombardije schrapt vermaledijde Sormano, de boeman van Evenepoel (en vele anderen)

Het is niet helemaal duidelijk of de gebeurtenissen van vorig jaar de organisatie van de Ronde van Lombardije heeft beïnvloed om de Sormano uit het parcours te halen, maar het is minstens opvallend dat de fel bekritiseerde klim (en dan vooral de gevaarlijke afdaling) er net nu niet bij is.

In plaats daarvan kiest de parcoursbouwer voor de Passo di Ganda en vooral de Colle Aperto (klim op 5 kilometer van het einde) als scherprechters voor deze editie.

De finish ligt dit jaar dan ook waar de voorbije jaren de start was, in Bergamo, terwijl de start deze keer in Como is. In 2016 reden ze voor het laatst van Como naar Bergamo en toen was Esteban Chaves de beste.

De Ronde van Lombardije wordt op 9 oktober gereden. Remco Evenepoel staat op de startlijst, maar hij krijgt onder meer concurrentie van de Slovenen Pogacar en Roglic.