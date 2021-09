Hoe is België plots een tijdritland geworden? "Campenaerts als rolmodel"

"Het heeft allemaal tijd gevraagd, maar van die aanpak plukken we nu de vruchten. Het is dankzij Victor Campenaerts dat we een versnelling hoger hebben kunnen schakelen. Hij heeft die tijdritcultuur binnengebracht, hij is eigenlijk het rolmodel."

En de vrouwen? "Over 10 jaar de vruchten plukken"

De Tribune: "Bijdrage van Campenaerts is onwaarschijnlijk"

Ook in onze podcast De Tribune ging het maandagavond al over België als tijdritnatie. Bahamontes-hoofdredacteur Jonas Heyerick looft de pioniersrol van Victor Campenaerts.



"Hij heeft daar een onwaarschijnlijke bijdrage aan geleverd. Tien jaar geleden was tijdrijden in België absoluut niet sexy. Victor heeft zich daarop toegelegd, omdat hij dacht dat dat het enige was waar hij een beetje kon in uitblinken", weet Heyerick.



"Hij heeft er zich op toegelegd en heeft zo op het WK-podium gestaan, is Europees kampioen geworden en pakte het werelduurrecord. Victor heeft het in gang gezet en dan bleek dat Wout van Aert en Remco Evenepoel er ook een ongelooflijk talent voor hebben."



"De mensen hebben de progressie van Campenaerts gezien en zijn begonnen met het serieus te nemen, maar zonder goeie Belgische tijdrijders zou het nog altijd niet sexy zijn. Dit zet de jeugd aan om het ook te willen doen. Ik denk dat we nu een tijdritnatie zijn. Of we het ook zullen blijven, is een andere zaak."