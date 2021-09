Het gigantische contrast tussen de wittebroodsweken van Ronaldo en Messi verklaard

Beide transfers deden de voetbalwereld daveren. Alleen was de naschok óp het veld voorlopig lang niet even groot. Terwijl Cristiano Ronaldo meteen zijn stempel drukte op Manchester United, kende Lionel Messi een moeizame start bij PSG. Een contrast dat zowel psychologisch als sportief niet hoeft te verbazen.

Al ruim een decennium is het dé discussie die het voetbal beheerst.



Wie is de allerbeste: Cristiano Ronaldo of Lionel Messi? Maar zelfs de trouwste volgelingen van de Argentijn geven toe dat CR7 momenteel de grootste impact heeft bij zijn nieuwe club.



Ronaldo daalde opnieuw neer bij Manchester United en schoot in zijn eerste drie wedstrijden (in 252 minuten) al vier keer raak. Messi wacht na drie matchen nog altijd op zijn eerste doelpunt. Zijn eerste basisplaats in Brugge was een teleurstelling. En afgelopen weekend haalde trainer Mauricio Pochettino zijn vedette zelfs naar de kant - tot zijn eigen grote ongeloof. Een on-Messiaans relletje.

Op internaat in Parijs

Het moge duidelijk zijn dat de wittebroodsweken van de twee eeuwige rivalen uitersten zijn. Maar hoeft dat écht te verbazen? De Argentijn verliet na ruim 20 jaar zijn vertrouwde Barcelona, de Portugees keerde terug naar de plek waar hij groot werd. "Ronaldo kan je verplaatsen, Messi blijft in gedachten in Barcelona hangen”, tweette psycholoog Jef Brouwers zondagavond al. "Ik ga waar ze mij willen versus ik ga als ik moet."



Brouwers gaat een dag later dieper op het verschil tussen de twee in. "Messi heeft een ongelofelijke binding met Barça getoond tijdens zijn carrière. Dus op vergevorderde leeftijd - en tegen zijn zin - naar een andere club trekken, is onnatuurlijk gedrag. Alsof een kind thuis weg moet en naar het internaat wordt gestuurd."

Messi was het kind dat gekoesterd werd en nu moet strijden met andere ego's.

Een immens verschil met de overgang van Ronaldo. "Hij verhuisde al vroeg van Lissabon naar Manchester, ging dan naar Real Madrid en vervolgens Juventus. Bij United komt hij opnieuw in een prestatieclub terecht, die perfect bij zijn ego past. Hij moet goals maken en doet dat gewoon."

Voor Messi is de stap van de warme traditieclub Barcelona naar het kunstmatige Paris Saint-Germain een cultuurshock. "Je kan het vergelijken met een arbeider die een hele goeie baas had. Met een grote autonomie en verbondenheid. Plots valt die zelfdeterminatie helemaal weg. Hij was het kind dat gekoesterd werd en moet nu strijden met andere ego's."

Harmonie

Dat was al duidelijk na de aankondiging van zijn komst. Zo duurde het opvallend lang voor superster Kylian Mbappé zijn nieuwe ploegmaat verwelkomde. De spelersgroep van Manchester United verkondigde daarentegen collectief zijn liefde voor Ronaldo. "Er waren dan ook geen vedetten meer op Old Trafford", weet analist Wim De Coninck. "Alle spelers willen zich daarom dubbel plooien voor Ronaldo. Hij scoorde een binnentikker bij zijn debuut en iedereen vloog hem rond de nek. Ze weten dat ze hem nodig hebben om prijzen te pakken." "Bij PSG is dat toch anders - zij hebben al eens een Champions League-finale gespeeld", gaat De Coninck verder. "Mbappé en Neymar hebben ongetwijfeld het gevoel dat ze hetzelfde kunnen als Messi. Zijn zij bereid om extra meters te maken voor hem, zoals iedereen bij Barça deed?"

Het is een moeilijke puzzel voor Pochettino om in elkaar te laten vallen. En zijn wissel van afgelopen weekend zal niet helpen... Wim De Coninck

Voor trainer Mauricio Pochettino is het vraagstuk eveneens complexer dan voor zijn collega Ole Gunnar Solskjær. Want Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi... Hoe maak je daar in hemelsnaam een harmonie van op het veld? De Coninck: "Normaal vinden Messi en Neymar elkaar goed op het veld, maar die laatste is nog niet in topvorm. Mbappé heeft dan weer liever veel ruimte, terwijl Messi graag in de zestien zit. (blaast) Het is een moeilijke puzzel voor Pochettino om in elkaar te laten vallen. En zijn wissel van afgelopen weekend zal niet helpen..."

Tel daarbij ook nog een paar extra-sportieve factoren die allerminst helpen. Zoals: Messi die alleen het Spaans machtig is. En ook het leven van zijn vrouw Antonella en zoontjes Thiago (8), Mateo (5) en Ciro (2) wordt plots compleet overhoop gesmeten.

Mevrouw Messi met de drie zoontjes.