Florian Van Acker knipoogt op huldiging: "Nootjes en chips zijn er niet"

Premier De Croo zette de medaillewinnaars en de gediplomeerden (top 8-plaats, red) in de bloemetjes in het Résidence Palace in Brussel. De premier nam de tijd om persoonlijk met hen te spreken over hun ervaringen. Die apprecieerden dat enorm en waren ook blij dat ze samen gehuldigd werden.

Ook Florian Van Acker was van de partij. Hij was trots en zag dat het goed was. "Ik amuseer me hier" zei de bronzenmedaillewinnaar. "Ze hebben hier cola en fruitsap. Al mochten er ook nootjes een chips gestaan hebben. Dat had geestig geweest. Maar het staat hier niet", voegde hij er met de knipoog aan toe.



Rolstoelatleet Peter Genyn, goed voor goud en zilver: "We zijn hier samen met de paralympische en olympische atleten. Dat is een teken dat we op hetzelfde niveau aangezien worden. Dat is heel tof."





"Het is heel leuk om de paralympische atleten te ontmoeten", voegde olympisch hockeykampioen Tom Boon toe.