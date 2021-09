European Open: Andy Murray en 7 spelers uit top 20 zakken af naar Antwerpen

Het deelnemersveld van de European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen, is bekend. Uithangbord van 17 tot 24 oktober in de havenstad is Andy Murray. De 34-jarige ex-nummer 1 van de wereld pakte in 2019 de titel in Antwerpen. Toernooidirecteur kondigde ook 7 top 20-spelers aan, de jonge Canadees Félix Auger-Alisassime (ATP-11) is de best geplaatste.

Murray, een drievoudige grandslamwinnaar en dubbele olympische kampioen, is weggezakt naar de 113e plaats op de ATP-ranking. "Andy Murray is en blijft een absolute topspeler en publiekslieveling", verklaarde toernooidirecteur Dick Norman op een persconferentie.



"Hij zette de Lotto Arena in 2019 meermaals in lichterlaaie. Hij zal veel concurrentie hebben om het laken naar zich toe te trekken, want het deelnemersveld is dit jaar nog een stuk sterker dan alle vorige edities."



"Zo hebben we maar liefst 7 spelers uit de top 20. Dat is echt uitzonderlijk. We groeien jaar na jaar en we voelen dat steeds meer spelers van absoluut wereldtopniveau er graag bij willen zijn in Antwerpen."



Met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-29) en de Italiaan Jannik Sinner (ATP-14) loste de organisatie eerder deze maand al 2 namen voor de zesde editie. Daar komen met de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP-11), de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-15), de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP-16), de Chileen Cristian Garin (ATP-17), de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-18) en de Amerikaan Reilly Opelka (ATP-19) nog 6spelers uit de top 20 bij.



Norman: "Erg spijtig dat Goffin niet meedoet"

David Goffin (ATP 30), die vanwege kniepijn al een punt achter zijn seizoen zette, is er dit jaar niet bij als publiekstrekker. "Dat is natuurlijk erg spijtig", vertelde Norman. "We wensen hem het beste in zijn revalidatie. Wij hopen dat hij er volgend jaar opnieuw staat en dat we hem dan kunnen verwelkomen."



Als hoogst gerangschikte Belg op de ATP-ranking na David Goffin krijgt Zizou Bergs (ATP-186) een wildcard voor de hoofdtabel. De wildcard voor de kwalificaties gaat naar de winnaar van het prekwalificatietoernooi: Gauthier Onclin.



Sander Gillé en Joran Vliegen, afgelopen weekend nog aan de slag in de Daviscup, zullen dubbelen in de Lotto Arena.



Op zaterdag 23 oktober nemen rolstoeltennissers Joachim Gérard en Jef Vandorpe het op tegen het Nederlandse duo Tom Egberink en Maikel Scheffers.

"Fans kunnen in veilige omstandigheden van toptennis genieten"