Dagboek vriendin Stuyven: "Thuis ontspannen we met "De Verhulstjes""

"Op onze laatste avond thuis gaan we naar Vive le Vélo"

Vandaag is het onze laatste avond samen voor het WK van zondag, maar romantisch zal dat niet zijn. We gaan naar Vive le Vélo. Ze komen ons straks al halen hier in Leuven.

De opname had niet later in de week moeten vallen voor Jasper, maar gelukkig is het WK ook niet morgen. Het is fijn dat hij daar nog tijd voor maakt want het is vooral voor mij dat we naar daar gaan.

Ik lanceer morgen "The Women Peloton", een project dat de kwaliteit voor vrouwen op de fiets wil verbeteren. Ook voor mij is het dus een drukke week. Ik ben een beetje mijn eigen WK aan het rijden.

Maar het is niet zo dat Jasper mij plots moet ondersteunen in het huishouden. We houden ons normale ritme aan. Hij doet hetzelfde als anders. Ik kook wel bijvoorbeeld, maar dat geeft me ook rust. Met de training kan ik hem niet helpen, hier wel.