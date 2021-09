Argentijn Javier Torrente moet Beerschot in de hoogste klasse houden

Nog geen jaar na het vertrek van succescoach Hernan Losada legt Beerschot zijn lot opnieuw in handen van een Argentijnse coach. Javier Torrente wordt op zijn 52e voor het eerst hoofdcoach in Europa, nadat hij de voorbije jaren de clubs in Zuid-Amerika als paternosterbolletjes aan elkaar had geknoopt.

Torrente is een adept van de geroemde Argentijnse coach Marcelo Bielsa, die tegenwoordig bij Leeds aan de slag is. Onder meer bij de Argentijnse nationale ploeg, Espanyol en Marseille was Torrente de assistent van Bielsa.

Ook de broer van Javier Torrente, Diego, zit mee in de deal. Zijn specialiteit zijn de video-analyses. Daarnaast komen ook Frank Magerman en Greg Vanderidt erbij als assistenten.

"Javier en Diego Torrente staan bekend om hun professionaliteit en gedrevenheid", zegt technisch manager Sander Van Praet. "We kiezen ervoor hen samen te brengen met twee assistenten die de competitie en de club door en door kennen."

"Met deze mix van ervaring, passie, grinta en enthousiasme willen we het tij keren", zegt voorzitter Francis Vrancken. "Voor wie er nog aan twijfelt: wij geven nooit op en zullen blijven vechten." Beerschot staat na 8 speeldagen laatste, met 1 op 24.