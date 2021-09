Van der Breggen slaat ook gemengde ploegentijdrit over, past ze ook voor wegrit?

Anna van der Breggen is bezig aan haar laatste weken als profrenster. Maar ze had zich een ander afscheid voorgesteld.



De 31-jarige Nederlandse worstelt al enige tijd met haar vorm en sloeg daarom eerder deze maand het EK in Italië over. "Haar vaatje met energie is wat leeg, ze heeft te veel op haar bord gekregen", zei haar ploegmanager Danny Stam onlangs aan AD.

Vorig jaar was Van der Breggen nog de vrouw van het WK met goud in zowel de tijdrit als in de wegrit.

Op dit WK was Van der Breggen aanvankelijk voorzien voor 3 disciplines: de individuele tijdrit, de gemengde ploegentijdrit en de wegrit.

Maar voor de tijdrit paste ze eerder al. Nu laat ze ook verstek gaan voor de gemengde ploegentijdrit, die overmorgen plaatsvindt. Riejanne Markus neemt het plekje van Van der Breggen in.

Of de titelverdedigster ook de wegrit van zaterdag aan zich moeten laten voorbijgaan, is nog niet duidelijk.