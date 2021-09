Shari Bossuyt versiert een toptransfer naar Canyon-SRAM

Shari Bossuyt is deze week aan de slag op het WK wielrennen in de mixed relay (woensdag) en in de wegrit (zaterdag).



Dit seizoen veroverde Bossuyt, opgeleid op de piste, de Belgische beloftetitel in het tijdrijden. Op het EK tijdrijden (7e) en het EK op de weg (8e) eindigde ze bij de beloften telkens in de top 10.

Bossuyt reed de voorbije jaren bij het Nederlandse opleidingsteam NXTG. Nu is de tijd rijp om de stap te zetten naar de WorldTour.



Bij Canyon-SRAM komt onze landgenote terecht in een van de beste vrouwenteams. De Duitse formatie telt toprenners zoals de Amerikaanse Chloe Dygert (een tijdritfenomeen), de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Duitse Lisa Klein.

"Profrenster zijn in een team op dat niveau geeft me veel motivatie. Ik kijk ernaar uit om veel te leren van de andere rensters", zegt Bossuyt, die haar krabbel zetten onder een contract van 2 jaar.