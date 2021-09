Peter Vandenbempt: "Kompany zal een zege tegen Standard niet publiekelijk minimaliseren"

"Anderlecht heeft het onnodig spannend gehouden"

Anderlecht werd na de zege tegen Standard fel bekritiseerd door de manier waarop het won. Maar Vincent Kompany wou het plezier daardoor niet laten vergallen.



Als Anderlecht-man in hart en nieren weet Kompany hoe belangrijk het is, ook voor de fans, om Standard te verslaan. Het is niet vanzelfsprekend dat Anderlecht wint in Luik, in de laatste 15 duels had het daar maar 2 keer gewonnen.

Ik denk niet dat Kompany nu ineens minder een romanticus is geworden. Maar na die slappe maand augustus met die pijnlijke Europese exit tegen Vitesse, is hem van bovenaf heel duidelijk gemaakt dat resultaten halen de prioriteit is tussen die 2 interlandbreaks.

Kompany kreeg de opdracht om punten te pakken en wel heel erg dringend, ondanks het lastige programma.

Kompany zal dan ook niet publiekelijk een overwinning tegen Standard minimaliseren en opmerkingen maken. Al waren die er zeker te maken. Dat zal intern ook wel gebeuren, veronderstel ik.