Openhartige Tom Dumoulin: "Vond Giro-huldiging heel ongemakkelijk"

Na zijn overwinning in de Giro werd Dumoulin gevierd in Maastricht. Het hele plein zag roze.

"In de Amstel Gold Race besefte ik dat ik bevoorrecht was"

Begin dit jaar liet Tom Dumoulin weten dat hij nood had aan een pauze. "Ik voelde even geen wielrenner meer", legt de renner van Jumbo-Visma uit. "En als het koersgevoel niet was teruggekomen, had ik het ook prima gevonden."

"Ik heb veel gerust, veel gewandeld en veel gepraat met mensen buiten het wielrennen. Tot ik naar de Amstel Gold Race ben gaan kijken. Ik beleefde er de koers achter de schermen en dat vond ik zo fijn!"





"Ik besefte hoe bevoorrecht ik was als een van de hoofdrolspelers. Ja, dat was een momentje voor me."



In juni liet Dumoulin weer van zich horen met de Nederlandse tijdrittitel, een maand later snelde hij naar olympisch zilver.

Op het WK komt Tom Dumoulin niet in actie. De Nederlander brak zijn pols tijdens een trainingsrit in de Ardennen.